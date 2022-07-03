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США передадут Украине ракетные комплексы NASAMS, которые помогут закрыть небо, — Резников
Белый дом утвердил решение передать Украине норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Это увеличивает наши возможности защиты земли и неба Украины. Победа в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы", — прокомментировал глава Минобороны.
Отметим, что украинские официальные лица неоднократно запрашивали у США именно систему NASAMS.Подписывайтесь на наш YouTube канал
NASAMS — мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности. ЗРК стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.
NASAMS войдет в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.
Эта сумма включает 770 млн долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн. долларов.
Ранее, 30 июня, президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.