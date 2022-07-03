США передадуть Україні ракетні комплекси NASAMS, які допоможуть закрити небо, — Резніков

Білий дім ухвалив рішення передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

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Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дякую Джо Байдену та своєму колезі Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України, а саме - рішення про постачання NASAMS Україні. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки", - прокоментував глава Міноборони.

Зазначимо, що українські офіційні особи неодноразово запитували у США саме систему NASAMS.

NASAMS – мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. ЗРК став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

NASAMS увійде до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.

Ця сума включає 770 млн доларів із фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.

Раніше, 30 червня, президент США Джозеф Байден анонсував передачу Україні нових систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.