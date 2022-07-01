США оголосили про виділення військовї допомоги Україні на $820 млн: що туди ввійде

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про виділення 14-го пакету військової допомоги Україні на 820 мільйонів доларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило Міністерство оборони США.

Зазначається, що ця сума включає 770 млн доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;

чотири додаткові контрбатарейні радари.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на дане рішення США. Він подякував президенту США Джо Байдену за незмінне лідерство та підтримку України у боротьбі з агресором.

"Вітаю історичне рішення США про надання Україні нового пакету допомоги безпеки, включаючи сучасні системи протиповітряної оборони. Дякую президенту США за незмінне лідерство та підтримку України у боротьбі з агресором. Разом - до перемоги!", - написав він у своєму Twitter.

Вітаю історичне рішення 🇺🇸 щодо надання 🇺🇦 нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую @POTUS за незмінне лідерство й підтримку 🇺🇦 в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також подякував США за допомогу.

Нагадаємо, що ще 30 червня президент США Джозеф Байден анонсував передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Великобританія також надасть Україні військову допомогу на 1 мільярд фунтів стерлінгів (понад 1,2 мільярда доларів). Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських військових.