Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн: що туди ввійде

Президент США Джозеф Байден анонсував передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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Про це американський лідер повідомив на саміті НАТО у Мадриді.

Зазначається, що найближчими днями Вашингтон оголосить про передачу озброєнь Україні на 800 млн доларів.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, та ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", - зазначив він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це рішення Штатів і заявив, що Україна вела діалог із союзниками з приводу додаткової допомоги, завдяки якій країна стане потужнішою.

"Україна отримає новий пакет допомоги від США на $800 млн, включаючи системи ППО та зброю. Президент США вже анонсував це рішення. Ми вели діалог з нашими союзниками щодо додаткової допомоги. Стаємо потужнішими. Переможемо", - написав Єрмак у Telegram.

Нагадаємо, Україна 29 червня отримала від Сполучених Штатів Америки грант у 1,3 млрд доларів у рамках пакета фінансування держбюджету 7,5 млрд доларів.