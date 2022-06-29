Україна отримала від США грант в $1,3 мільярда

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант в 1,3 мільярда доларів у межах пакету фінансування держбюджету 7,5 мільярда доларів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

"Дякуємо президенту США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу України. Щойно отримали грант 1,3 млрд доларів у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд", - йдеться у повідомленні.

Дякуємо 🇺🇸 @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022

Нагадаємо, що 10 червня США прийняли рішення виділили Україні додаткову пряму бюджетну допомогу в розмірі 7,5 мільярдів доларів. Згодом у Штатах повідомили про виділення додаткової військової допомоги Україні на 450 мільйонів доларів. Новий пакет буде включати додаткові системи залпового вогню HIMARS.

Також країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд. євро. Частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.