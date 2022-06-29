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Україна отримала від США грант в $1,3 мільярда
Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант в 1,3 мільярда доларів у межах пакету фінансування держбюджету 7,5 мільярда доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
"Дякуємо президенту США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу України. Щойно отримали грант 1,3 млрд доларів у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 10 червня США прийняли рішення виділили Україні додаткову пряму бюджетну допомогу в розмірі 7,5 мільярдів доларів. Згодом у Штатах повідомили про виділення додаткової військової допомоги Україні на 450 мільйонів доларів. Новий пакет буде включати додаткові системи залпового вогню HIMARS.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 млрд. євро. Частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.