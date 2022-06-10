США виділили Україні додаткову пряму бюджетну допомогу в розмірі $7,5 млрд

Посол Сполучених Штатів Америки в України Бріджит Брінк зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення підтримки України. Зокрема, Штати виділили країні додаткову пряму бюджетну допомогу в розмірі 7,5 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

У дипвідомстві зазначили, що урядові міністерства блискавично зреагували, приділивши увагу надзвичайним потребам та підготувавши основу для відновлення України.

"Посол Брінк зустрілася з прем'єр-міністром Шмигалем, щоб обговорити, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні захистити себе та підтримати її стійкість і відновлення. Надаючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярдів доларів, Сполучені Штати віддані забезпеченню міцності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна отримала від США пряму підтримку у розмірі одного мільярда доларів у рамках пакету допомоги на 40 млрд доларів, підписаного президентом США Джо Байденом у травні.