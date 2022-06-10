США выделили Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $7,5 млрд

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения поддержки Украины. В частности, Штаты выделили дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

В дипведомстве отметили, что правительственные министерства молниеносно среагировали, уделив внимание чрезвычайным потребностям и подготовив основу восстановления Украины.

"Посол Бринк встретилась с премьер-министром Шмигалем, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут помочь Украине защитить себя и поддержать ее устойчивость и восстановление. Предоставляя прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, Соединенные Штаты привержены обеспечению прочности Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что Украина получила от США прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, подписанного президентом США Джо Байденом в мае.