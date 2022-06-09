Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Украина получила миллиард долларов прямой помощи от США

Украина получила миллиард долларов прямой помощи от США
Посол США в Украине Бриджет Бринк с министром экономики Юлией Свириденко

Украина получила от Соединенных Штатов Америки прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, подписанного президентом США Джо Байденом в мае.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дополнительные 7,5 млрд долларов грантовой помощи нашему государству уже в пути. Посольство работает над скорейшим направлением Украине еще большей экономической поддержки.

Отмечается, что посол США в Украине Бриджет Бринк обсудила то, как помощь от США может способствовать укреплению украинской экономики в условиях войны, с министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.

"Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", — отметили в посольстве.

Отметим, новый пакет помощи от США, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине на 40 миллиардов долларов.

20 млрд долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь.

Также 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. 

Автор:
Светлана Манько