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Украина получила миллиард долларов прямой помощи от США
Украина получила от Соединенных Штатов Америки прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, подписанного президентом США Джо Байденом в мае.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что дополнительные 7,5 млрд долларов грантовой помощи нашему государству уже в пути. Посольство работает над скорейшим направлением Украине еще большей экономической поддержки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что посол США в Украине Бриджет Бринк обсудила то, как помощь от США может способствовать укреплению украинской экономики в условиях войны, с министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.
"Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", — отметили в посольстве.
Отметим, новый пакет помощи от США, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине на 40 миллиардов долларов.
20 млрд долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь.
Также 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.