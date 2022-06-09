Україна отримала мільярд доларів прямої допомоги від США

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки пряму підтримку у розмірі одного мільярда доларів у рамках пакету допомоги на 40 млрд доларів, підписаного президентом США Джо Байденом у травні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

"Пряма підтримка у розмірі $1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що додаткові 7,5 млрд. доларів грантової допомоги нашій державі вже в дорозі. Посольство працює над якнайшвидшим напрямком ще більшої економічної підтримки України.

Зазначається, що посол США в Україні Бріджет Брінк обговорила те, як допомога від США може сприяти зміцненню української економіки в умовах війни, з міністром економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Національного банку Кирилом Шевченком.

"Ми знаємо, що народ України вже з великою рішучістю працює над відновленням. Ваша сила надихає нас. Сполучені Штати переконаються, щоб наша допомога дісталася нужденним і підтримала суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", - зазначили в посольстві.

Зазначимо, новий пакет допомоги від США, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні на 40 мільярдів доларів.

20 млрд доларів із цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма та гуманітарна допомога.

Також 7 червня у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.