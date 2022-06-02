У США заявили, що Україна сама визначатиме дальність використання РСЗВ Himars

США не впливатимуть на дальність стрілянини з РСЗВ Himars, які поставлять Україні.

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Про це заявила новий посол США в Україні Бріджіт Брінк на своєму першому брифінгу в Києві.

У дипломата запитали про контроль за дальністю стрілянини систем РСЗВ Himars, постачання яких анонсувала адміністрація президента США Джо Байдена.

"Йдеться про вчорашній пакет допомоги, який підписав президент, у тому числі з РСЗВ. Це допоможе українській армії точніше цілити, а також мати велику дальність. На яку саме дальність вирішуватимуть самі українці", - сказала Брінк.

Також вона додала, що наступні пакети допомоги США Україні будуть визначатися з огляду на ситуацію на полі бою.

Посол також наголосила, що США продовжать допомагати Україні перемогти у війні проти Росії та докладати зусиль для того, щоб світ притягнув країну-агресора РФ до відповідальності за військові злочини.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню Himars. Зона поразки РСЗВ від 45 до 70 км.

Зазначимо, у країні-агресорі РФ вже почалися істерики і пішли погрози у бік США щодо постачання Україні далекобійної зброї.

А заступник голови Ради безпеки країни-агресору Дмитро Медведєв заявив, що РФ діятиме на "ураження центрів прийняття рішень" в Україні у разі використання Києвом озброєнь проти об'єктів на території РФ.