США дадут Украине артиллериские системы HIMARS, - Белый дом

Президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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"Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным.Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения атак России.Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории от наступления русских.Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь Украине в ее борьбе за свободу", - сказано в заявлении Джо Байдена.

РСЗО HIMARS может нести шесть реактивных снарядов РЗСО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Зона поражения РСЗО от 45 до 70 км.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет помощи для Украине в войне с Россией.