США дадуть Україні артилерійські системи HIMARS, - Білий дім

Президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

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"Сьогодні я оголошую про новий важливий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб надати своєчасну і необхідну допомогу українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, прийнятому при переважній двопартійній підтримці в Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відбиття атак Росії. Ми й надалі лідируватимемо у світі, надаючи історичну допомогу Україні у її боротьбі за свободу", - сказано у заяві Джо Байдена.

РСЗВ HIMARS може нести шість реактивних снарядів РЗСО або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Зона поразки РСЗВ від 45 до 70 км.

Нагадаємо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував черговий пакет допомоги для України у війні з Росією.