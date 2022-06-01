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США дадуть Україні артилерійські системи HIMARS, - Білий дім
Президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.
"Сьогодні я оголошую про новий важливий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб надати своєчасну і необхідну допомогу українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, прийнятому при переважній двопартійній підтримці в Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відбиття атак Росії. Ми й надалі лідируватимемо у світі, надаючи історичну допомогу Україні у її боротьбі за свободу", - сказано у заяві Джо Байдена.
РСЗВ HIMARS може нести шість реактивних снарядів РЗСО або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Зона поразки РСЗВ від 45 до 70 км.
Нагадаємо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував черговий пакет допомоги для України у війні з Росією.Підписуйтеся на наш YouTube канал