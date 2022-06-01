США анонсировали новый пакет помощи для Украины

США ананосировали очередной пакет помощи для Украине в войне с Россией. Об этом на совместной пресс-конференции сообщили Государственный секретать США Энтони Блинкен и Генеральный секретарь нато Иен Столтерберг.

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В ходе пресс-конференции Блинкен не раскрыл деталей относительно того, что именно войдет в новый пакет помощи отметив лишь, что часть из этого пакета составят реактивные системы залпового огня.

"Сегодня с утра президент Байден оголосил новый пакет помощи для того чтобы вооружить Украину, тем в чем она нуждается чтобы отбивать агрессию России. Более совершенные системы ракетно-залпового огня лишь часть пакета", - сказал госсекретарь США.

При этом он не уточнил, что именно войдет в этот пакет помощи.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Иен Столтенберг отметил, что альянс должен избежать эскалации на своем восточном фланге.

"Мы увеличиваем наши издержки на оборону и все больше и больше союзников соответсвуют нашим целям - финансирование обороны 2% от ВВП", - сказал Столтенберг.

Напомним, Вашингтон был обеспокоен вероятной эскалацией, если Украина будет использовать РСЗО для нанесения ударов вглубь территории РФ. Из-за этого США откладывали поставку Украине этого вооружения. Однако вскоре Байден принял решение передать Украине ракетные системы, которые смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров, что он подтвердил в колонце.