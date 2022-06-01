США анонсували новий пакет допомоги для України

США ананосували черговий пакет допомоги для України у війні із Росією. Про це на спільній прес-конференції повідомили Державний секрет США Ентоні Блінкен і Генеральний секретар НАТО Ієн Столтерберг.

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У ході прес-конференції Блінкен не розкрив деталей щодо того, що саме увійде до нового пакета допомоги, зазначивши лише, що частина цього пакету складуть реактивні системи залпового вогню.

"Сьогодні з ранку президент Байден оголосив новий пакет допомоги для того, щоб озброїти Україну, тим чого вона потребує щоб відбивати агресію Росії. Більш досконалі системи ракетно-залпового вогню лише частина пакету", - сказав держсекретар США.

При цьому він не уточнив, що саме увійде до цього пакету допомоги.

Генеральний секретар НАТО Ієн Столтенберг зазначив, що альянс повинен уникнути ескалації на своєму східному фланзі.

"Ми збільшуємо наші витрати на оборону і все більше союзників відповідають нашим цілям - фінансування оборони 2% від ВВП", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Вашингтон був стурбований ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме РСЗВ для завдання ударів углиб території РФ. Через це США відкладали постачання Україні цього озброєння. Однак незабаром Байден вирішив передати Україні ракетні системи, які зможуть вражати цілі на відстані понад 64 кілометри, що він підтвердив у колонці.