США планируют передать Украине РСЗО, но бояться обстрелов российской территории

Соединенные Штаты и Украина обсуждают поставки дальнобойного оружия, в частности, реактивных систем залпового огня M142 (HIMARS). Однако Вашингтон обеспокоен вероятной эскалацией, если Украина будет использовать это вооружение для нанесения ударов вглубь территории РФ.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских дипломатов и чиновников.

По информации издания, после того Соединенные Штаты и их союзники начали предоставлять Украине все более совершенные вооружения, Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, если она нанесет удар глубоко внутри России.

Как отмечается, в ходе закулисных дискуссий Соединенные Штаты не накладывают четкие географические ограничения на использование украинскими защитниками вооружений, которые направляют партнеры. Обсуждения призваны достичь понимания относительно опасности усиления боевых действий.

"У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно завязывать им руки тем, что мы им даем", — сказал собеседник издания.

Другой заявил, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" относительно пределов применения определенного оружия, которое выделяют западные партнеры.

"Пока мы находимся на одной стороне в понимании этих ограничений", — отметил он.

Американские чиновники говорят, что администрация президента США Джо Байдена даже рассматривает возможность поставлять Киеву ракетную систему высокой мобильности M142 (HIMARS), которая в зависимости от боеприпасов может иметь радиус действия в сотни километров.

Напомним, в НАТО есть неформальная договоренность не поставлять Украине некоторые виды вооружений. Члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с страной-агрессором РФ из-за поставок оружия Украине, организация откажется от полной поддержки своих партнеров.