США планують передати Україні РСЗВ, але боятися обстрілу російської території

Сполучені Штати та Україна обговорюють постачання далекобійної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню M142 (HIMARS). Проте Вашингтон стурбований ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме це озброєння для завдання ударів углиб території РФ.

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Про це пише Reuters з посиланням на американських дипломатів та чиновників.

За інформацією видання, після того Сполучені Штати та їхні союзники почали надавати Україні дедалі досконаліші озброєння, Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, якщо вона завдасть удару глибоко всередині Росії.

Як зазначається, у ході закулісних дискусій Сполучені Штати не накладають чітких географічних обмежень на використання українськими захисниками озброєнь, які спрямовують партнери. Обговорення покликані досягти розуміння щодо небезпеки посилення бойових дій.

"У нас є побоювання щодо ескалації конфлікту, але ми, як і раніше, не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно зав'язувати їм руки тим, що ми їм даємо", - сказав співрозмовник видання.

Інший заявив, що Вашингтон та Київ мають спільне "розуміння" щодо меж застосування певної зброї, яку виділяють західні партнери.

"Поки що ми на одному боці в розумінні цих обмежень", - зазначив він.

Американські чиновники кажуть, що адміністрація президента США Джо Байдена навіть розглядає можливість постачати Києву ракетну систему високої мобільності M142 (HIMARS), яка, залежно від боєприпасів, може мати радіус дії в сотні кілометрів.