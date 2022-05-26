Израиль запретил Германии поставлять в Украину ракеты Spike

Израиль запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.

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Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что генеральный директор Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон, где замминистра обороны США Колин Кал спросил коллегу, сможет ли Израиль дать разрешение на передачу Украине противотанковых ракет, которые производятся в Германии по лицензии.

Согласно лицензии, Израиль должен одобрять любую передачу этих ракет третьей стороне. Эшель ответил отказом.

По словам источника издания, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты. И это может привести к тому, что страна-агрессор РФ "нанесет урон" интересам Израиля в Сирии.

Отмечается, что под давлением администрации США Израиль скорректировал свою политику в отношении РФ и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда страна-агрессор Россия начала вторжение.

Но до сих пор Израиль не поставляет в Украину современное вооружение, а готов поставлять только нелетальное оружие.

Как ранее писали СМИ, руководство Израиля склоняется к поставке Украине оборонной военной помощи в связи с агрессией РФ. Растущее количество свидетельств зверств РФ против украинского народа влияет на то, что Израиль может перестать соблюдать "шаткий нейтралитет".