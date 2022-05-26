Ізраїль заборонив Німеччині постачати в Україну ракети Spike

Ізраїль заборонив постачати Україні протитанкові ракети Spike, вироблені в Німеччині за ізраїльською ліцензією.

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Про це повідомляє видання Axios.

Зазначається, що генеральний директор Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому відвідав Вашингтон, де заступник міністра оборони США Колін Кал запитав колегу, чи зможе Ізраїль надати дозвіл на передачу Україні протитанкових ракет, які виробляються у Німеччині за ліцензією.

Згідно з ліцензією, Ізраїль повинен схвалювати будь-яку передачу цих ракет третій стороні. Ешель відповів відмовою.

За словами джерела видання, Ізраїль побоюється, що через використання виробленої ним зброї можуть загинути російські солдати. І це може призвести до того, що країна-агресор РФ "завдасть" удар інтересам Ізраїлю в Сирії.

Зазначається, що під тиском адміністрації США Ізраїль скоригував свою політику щодо РФ і поступово зайняв проукраїнську позицію, ніж коли країна-агресор Росія почала вторгнення.

Але досі Ізраїль не постачає в Україну сучасне озброєння, а готовий постачати лише нелетальну зброю.

Як раніше писали ЗМІ, керівництво Ізраїлю схиляється до постачання Україні оборонної військової допомоги у зв'язку з агресією РФ. Зростання свідчень звірств РФ проти українського народу впливає на те, що Ізраїль може перестати дотримуватися "хиткого нейтралітету ".