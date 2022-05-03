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Израиль меняет мнение по военной помощи Украине — СМИ
Руководство Израиля склоняется к поставке Украине оборонной военной помощи в связи с агрессией РФ. Об этом сообщает Haaretz.
Растущее количество свидетельств зверств РФ против украинского народа влияет на то, что Израиль может перестать соблюдать «шаткий нейтралитет».
При обсуждении вопроса большинство официальных лиц высказались за военные и гражданские поставки Украине.
В ближайшие дни возможно дополнительное обсуждение по списку предметов для отправки в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В СМИ отмечают, что украинской армии пока не будут предоставлять системы ПВО и наступательное оружие.
Напомним, официальные лица Израиля подчеркнули, что премьер страны Беннет не поедет в Киев "ради фотосессии", и приедет только в случае, если стороны конфликта будут близки к достижению мирного соглашения – премьер поможет им дойти до финиша.
При этом советник главы Офиса президента Украины и участник переговоров с РФ Михаил Подоляк заявлял, что Израиль тоже берет на себя функцию активного посредника в переговорах между Россией и Украиной.