Израиль меняет мнение по военной помощи Украине — СМИ

Руководство Израиля склоняется к поставке Украине оборонной военной помощи в связи с агрессией РФ. Об этом сообщает Haaretz.

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Растущее количество свидетельств зверств РФ против украинского народа влияет на то, что Израиль может перестать соблюдать «шаткий нейтралитет».

При обсуждении вопроса большинство официальных лиц высказались за военные и гражданские поставки Украине.

В ближайшие дни возможно дополнительное обсуждение по списку предметов для отправки в Украину.

В СМИ отмечают, что украинской армии пока не будут предоставлять системы ПВО и наступательное оружие.

Напомним, официальные лица Израиля подчеркнули, что премьер страны Беннет не поедет в Киев "ради фотосессии", и приедет только в случае, если стороны конфликта будут близки к достижению мирного соглашения – премьер поможет им дойти до финиша.

При этом советник главы Офиса президента Украины и участник переговоров с РФ Михаил Подоляк заявлял, что Израиль тоже берет на себя функцию активного посредника в переговорах между Россией и Украиной.