Двустороннего договора Украины с Россией не будет, будет многосторонний с участием ядерных держав - Подоляк

Украина не намерена подписывать двухсторонний мирный договор с Россией и готова лишь на подписание документа, участниками которого будут несколько стран, обладающих сопоставимыми с РФ возможностями по ядерному и обычному вооружению. Об этом рассказал в интервью изданию Meduza советник главы Офиса президента Украины и участник переговоров с РФ Михаил Подоляк.

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"У нас есть формула, которую мы положили на стол переговоров, - украинская модель гарантий безопасности. Она предполагает, что не будет двустороннего договора Россия - Украина. Будет многосторонний договор, пакетное соглашение, в котором участие примет ряд стран - их количество еще обсуждается. Пять или семь стран", - заявил он.

По словам Подоляка, Украину не устраивает вариант простого мирного соглашения и не устраивает "старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО".

"Мы же двигались в сторону НАТО, были, по сути, их младшим партнером. Во время войны мы нуждались в консультационной помощи - как минимум в возможности ускоренной закупки вооружений. Так вот, 25 февраля НАТО даже не пригласило нас на свой саммит. Они испугались. И мы понимаем, что вся эта послевоенная архитектура безопасности больше в Европе не работает. ОБСЕ тоже не справляется с обеспечением безопасности", - подчеркнул он.

Советник главы ОП также назвал крайне важным участие в соглашении по гарантиям безопасности Украины ядерных держав - Франции, Великобритании и США.

"Если Украине удастся сформировать этот новый союз, мы хотим, чтобы он точно отвечал на все современные риски. Ведь мы будем в его центре как страна, попавшая под удар. Мы хотим, чтобы страны-партнеры, которые будут подписывать с нами гарантии безопасности, обладали такими же возможностями, как Российская Федерация. И по обычному, и по ядерному вооружению", - отметил Подоляк.

Кроме того, по его словам, Украина предлагает прописать в документе "швейцарскую" модель своей армии с определенным объемом резервов, которые проходят постоянное обучение.

"Это оптимальная модель для такой страны, как Украина, при нейтральном статусе. Детали, то есть численность вооруженных сил, как они будут развернуты - это все как раз проговаривается. Приоритет здесь - интересы Украины, которая будет ключевой страной, как пострадавшая от прямой агрессии", - сказал украинских представитель на переговорах.

Он проинформировал, что консультации идут с целым рядом стран, и у президента Владимира Зеленского по этому вопросу имеется постоянная коммуникация, в частности, с американским президентом Джо Байденом.

"У нас есть несколько самых близких партнеров, которые действительно заинтересованы в этом. Я бы с большой симпатией отметил усилия Турции, Польши, Израиля - несмотря на то, что там достаточно сложная ситуация в регионе и для Израиля крайне чувствительно, если Россия начнет более интенсивно поддерживать Иран или ХАМАС. Тем не менее Израиль тоже берет на себя функцию активного посредника", - отметил Подоляк.

Советник руководителя президентского офиса при этом спрогнозировал, что многим странам может понравится предлагаемый формат гарантий безопасности, и "многие присоединятся к этому, по сути, новому типу союза".

Комментируя публикацию издания Financial Times о якобы подготовленном Россией и Украиной черновике плана мирных договоренностей из 15 пунктов, Подоляк дал понять, что эта информация неверна.

"15 пунктов нет. Есть ключевые базовые пункты: окончание войны, перемирие и вывод войск, безопасность Украины. Все остальное - это какие-то маленькие дополнительные вещи. Есть еще территориальные обсуждения, но они станут предметом [отдельных] переговоров президентов, потому что это болезненные вопросы", - подчеркнул он.

Как отметил украинский переговорщик, "отказ от одного или другого - очень странные какие-то инсайды", и он не знает, откуда СМИ это берут.

"Ключевые аспекты: прекращение огня, немедленный вывод войск и подписание договора, в котором будут гарантии безопасности - и где гарантами выступит целый ряд стран. И в рамках этого пакета будет договор с Российской Федерацией о том, что она тоже берет на себя обязательства гарантировать Украине, чтобы следующих войн не было", - резюмировал Подоляк.

По его словам, Россия должна будет в дальнейшем понимать риски, с которыми она столкнется "в следующий раз", и без этого бессмысленно заканчивать войну.

Советник главы ОП также дал понять, что российская сторона на переговорах действительно поднимает тему отмены международных санкций, введенных из-за ее агрессии против Украины.

"Запросная позиция Москвы очевидна. Безусловно, для России крайне болезненны те пакеты санкций, которые введены европейскими странами, США и присоединившимися государствами. Я считаю, что санкционная политика блестяще работает и действительно заставляет задуматься... Это тяжелый переговорный процесс. Мы, естественно, будем в нем участвовать", - прокомментировал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что эти санкции наложены "глобальным миром", а не Украиной, и их отмена соответствующими странами должна быть привязана к конкретным действиям, и это не только вывод российских войск.

"Даже если вы убрали войска, вы уже разрушили какое-то количество инфраструктурных объектов, давайте это учитывать. Я бы не сказал, что есть привязка санкций к компенсациям. Есть привязка санкций к тем странам, которые их накладывали. Они должны увидеть мотивацию, чтобы снимать санкции или не делать этого. Это будет корпоративное, коллегиальное решение Европы и США... Нельзя так — зашел, сломал всю инфраструктуру, вышел и санкции вышли вместе с тобой", - сказал он.

В вопросе Крыма и отдельных районов Донбасса советник главы ОП подчеркнул, что территориальная целостность для Украины является незыблемой, однако более конкретную переговорную позицию озвучивать отказался.

"Эффективное управление над ними мы временно потеряли, и там сейчас российская администрация. Это статус-кво, я готов его назвать. А свои позиции на переговорах мы озвучивать пока не можем, еще раз повторяю. В отличие от россиян, мы придерживаемся договоренностей", - заявил Подоляк.

Кроме того, он указал, что российские войска должны отойти на позиции, которые они занимали до 24 февраля, "а дальше мы можем обсуждать определенные вещи - в том числе политические, гуманитарные".

Переговорщик также добавил, что вопрос требуемой Россией "денацификации" также обсуждается, но "не в таком виде, конечно, в существенно отличающихся формулировках".

По наблюдению Подоляка, позиции России сейчас заметно смягчились, и "они уже не говорят "уберите нацистов" - потому что их нет, и убирать их неоткуда". Однако свое видение этого вопроса украинская сторона сможет предметно озвучить лишь когда посчитает, что достигнута компромиссная позиция.

В то же время он отметил, что после российского военного вторжения гуманитарные и языковые вопросы обсуждать будет очень тяжело, дав понять, что какой-либо компромисс по ним может не быть воспринят сильно изменившимся обществом. Он подчеркнул, что основные разрушительные удары РФ пришлись именно по городам Восточной Украины, где до 24 февраля существовали определенные пророссийские настроения и где живет русскоязычное население.

"За 21 день вторжение сделало всю Украину тотально антироссийской. Это будет проблемой для нас. Если раньше 30–40% населения достаточно нейтрально и даже в чем-то позитивно относилось к РФ, готово было к какому-то диалогу, то из-за "спецоперации"... 99% населения Украины стало тотально антироссийским. Теперь, конечно, все эти гуманитарные проблемы, проблему языков и прочее обсуждать будет очень тяжело", - заявил замглавы ОП.

Напомним, что Зеленский ранее заявлял, что Украине нужен коллективный договор безопасности со всеми соседями и ведущими странами мира, включая США, Францию, Германию, а также Турцию, с которой Украина граничит через Черное море.

Причем еще за неделю до масштабного военного вторжения России в Украину президент также предлагал дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования украинских Вооруженных сил.

Вопросы возможной новой системы безопасности в Европе в контексте России и Украины обсуждались непосредственно перед войной, в начале февраля, при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Оба они посетили тогда и Москву, и Киев, пообщавшись с президентом РФ Владимиром Путиным и с Зеленским. Однако конкретной сути каких-либо предложений тогда не озвучил никто из них.