Продолжение войны с РФ до победного конца поддерживают менее трети украинцев — опрос

31% украинцев считает реальным путем завершить войну с Россией отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время почти две трети опрошенных (64%) считают таким путем поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран. 1% считают, что следует согласиться на большинство требований России, 2% выразили какое-то иное мнение, а еще 2% затруднились ответить.

Вариант с поиском компромисса поддерживает большинство опрошенных во всех макрорегионах. В частности, на западе таких 58% (при 39% выступающих за ведение войны до конца), а на востоке — 69% (при 21% сторонников второго варианта). Кроме того, на востоке 3% считают реальным путем принятие большинства требований РФ.

Также опрос зафиксировал то, что сейчас всего 13% готовы смириться с переходом Крыма в состав РФ (не готовы — 80%) и лишь 9% готовы смириться с переходом оккупированного Донбасса под контроль России (не готовы — 86%).

В частности, наиболее непримиримую позицию по Донбассу и Крыму занимают жители запада Украины (92% и 90% соответственно). На юге и востоке же 13% готовы смириться с потерей оккупированного Донбасса, а 18% и 19% соответственно с потерей Крыма.

Опрос был проведен 12-13 марта среди 1200 респондентов из всех регионов, кроме уже оккупированных до начала войны, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним при этом, что в интервью американскому телеканалу ABC от 8 марта президент Владимир Зеленский заявил о возможности компромисса относительно оккупированных до начала полномасштабной войны территорий Донецкой и Луганской областей, независимость которых в качестве "ДНР" и "ЛНР" требует от Украины признать Россия, равно как и о возможности компромисса в вопросе Крыма.

Позже он повторил свою готовность идти на компромиссы по вопросам Крыма и Донбасса и в интервью немецкому изданию Bild.

Отметим, что сейчас Украина и Россия проводят переговоры, переведенные на нынешнем этапе в формат видеоконференций. Однако о текущих переговорных позициях сторон в их политической части, не касающейся обеспечения гуманитарных коридоров для вывоза населения из зон боевых действий, в последнее время не сообщается. Четвертый раунд переговоров накануне был перенесен на вторник, 15 марта.

Напомним также, что еще по состоянию на конец ноября половина украинцев, согласно данным опроса Центра Разумкова, считала Зеленского совершенно не способным обеспечить мир в Украине и вернуть под ее контроль оккупированную часть Донбасса и Крым.