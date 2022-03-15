"Зеленые коридоры" на 15 марта: планируют эвакуацию по 9 маршрутам

Во вторник, 15 марта, в Украине планируют открыть девять гуманитарных коридоров в четырех областях Украины. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в ходе брифинга.

"Сегодня согласованы "зеленые коридоры" в Киевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Открыты маршруты: Мариуполь — Бердянск; Богдановка и Новобогдановка — Бровары; Бобрик — Бровары; Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – Полтава", — сказала Верещук.

Кроме того, по словам Верещук, состоится эвакуация жителей из села Оскола в Харьковской области.

"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над этим маршрутом. Я искренне надеюсь, что завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", — добавила Верещук.

Она отметила, что идет работа над маршрутом из Иванкова, и есть надежда, что такой гуманитарный коридор удастся открыть 16 марта.

Напомним, из Мариуполя по заранее согласованному гуманитарному коридору выехали более 160 частных автомобилей, они направляются в Запорожье.

При попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному зеленому коридору российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.