"Зелені коридори" на 15 березня: планують евакуацію за 9 маршрутами

У вівторок, 15 березня, в Україні планують відкрити дев'ять гуманітарних коридорів у чотирьох областях України. Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила у ході брифінгу.

"Сьогодні узгоджено зелені коридори у Київській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Відкрито маршрути: Маріуполь - Бердянськ; Богданівка та Новобогданівка - Бровари; Бобрик - Бровари; Суми, Тростянець, Лебедін, Шостка, Конотоп - Полтава", - сказала Верещук.

Крім того, за словами Верещук, відбудеться евакуація мешканців села Оскола у Харківській області.

"Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові та працюємо над цим маршрутом. Я щиро сподіваюся, що завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор", - додала Верещук.

Вона зазначила, що йде робота над маршрутом із Іванкова, і є надія, що такий гуманітарний коридор вдасться відкрити 16 березня.

Нагадаємо, з Маріуполя за заздалегідь узгодженим гуманітарним коридором виїхали понад 160 приватних автомобілів, вони прямують до Запоріжжя.

При спробі евакуації із села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Остролуччя за узгодженим зеленим коридором російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, що складалася виключно з жінок та дітей.