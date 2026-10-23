Українська ІТ-галузь забезпечує кожен восьмий долар від експорту: хто найбільше купує послуги

Українська ІТ-галузь забезпечує 12,5% загального експорту товарів та послуг України. За вісім місяців 2026 року експорт комп'ютерних послуг приніс країні $4,46 млрд, що становить кожен восьмий долар експортного виторгу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Український ІТ-сектор залишається важливою частиною економіки країни. Він забезпечує валютні надходження, створює сотні тисяч робочих місць, сплачує мільярди гривень податків та має значний вплив на суміжні галузі", — зазначили у відомстві.

Обсяг ринку

За даними міністерства, обсяг українського ІТ-ринку досяг $7,85 млрд. Галузь забезпечує понад 800 000 прямих та непрямих робочих місць. За підсумками 2025 року сектор сформував 3,2% ВВП України, а ІТ-компанії сплатили ₴50,5 млрд податків.

Кожна гривня, створена в ІТ, генерує 1,09 грн додаткової вартості у суміжних секторах. Один фахівець галузі забезпечує 2,29 робочого місця в суміжних сферах, а загальний економічний мультиплікатор становить 3,75.

Структура експорту та країни-імпортери

Комп’ютерні послуги становлять 42% у структурі експорту послуг України та посідають перше місце. За загальним обсягом експорту товарів і послуг ІТ знаходиться на другому місці.

За перші 8 місяців 2026 року експорт ІТ-послуг приніс Україні $4,46 млрд, що становить 12,5% від загального експорту товарів та послуг ($35,80 млрд).

Найбільшими імпортерами українських комп’ютерних послуг у першому півріччі 2026 року стали:

США — $1, 234 млрд;

Мальта — $280 млн;

Велика Британія — $267 млн;

Кіпр — $250 млн;

Швейцарія — $124 млн.

Показники простору "Дія.City"

За даними Мінцифри, простір "Дія.City" об’єднує понад 4 700 технологічних компаній і понад 218 000 ІТ-спеціалістів, що представляє більше ніж 80% технологічного сектору України. Серед резидентів є понад 11 компаній-єдинорогів та міжнародні бренди, зокрема MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa та Rakuten Viber.

За весь час роботи резиденти сплатили понад ₴109 млрд податків, з яких ₴43,9 млрд — за перші дев’ять місяців 2026 року. У просторі працюють близько 500 компаній напряму defense tech, найбільші з яких за останні 1,5 року залучили понад $200 млн інвестицій.

Раніше повідомлялося, що сукупний дохід десяти найбільших ІТ-компаній України за Індексом Опендатаботу 2026 становив 54,67 млрд грн, що на 3% менше порівняно з попереднім роком.