Податкові надходження від резидентів "Дія.City" зросли на 99%

Резиденти "Дія.City" за січень–вересень 2026 року сплатили до бюджету 43,9 млрд грн податків – на 99,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили понад 22 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Загалом від запуску спеціального правового режиму у 2022 році його резиденти сплатили до бюджету понад 109 млрд грн податків.

Наразі до "Дія.City" приєдналися понад 4,7 тис. компаній. Серед них українські продуктові стартапи, розробники оборонних технологій та міжнародні технологічні компанії.

У Мінцифри зазначають, що зростання податкових надходжень пов'язане не лише зі збільшенням кількості резидентів, а й із масштабуванням компаній, які вже працюють у режимі "Дія.City".

Серед резидентів – EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa та Rakuten Viber.

Для технологічних компаній "Дія.City" передбачає спеціальні податкові умови, різні форми співпраці з фахівцями, інструменти для залучення венчурного капіталу та захисту інтелектуальної власності.

Нагадаємо, ще за підсумками восьми місяців 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили 39 млрд грн податків, а загальні надходження від них із моменту запуску режиму тоді вже перевищили 100 млрд грн.