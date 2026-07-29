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Розробники ШІ та безпілотників: вже понад 10 світових компаній-єдинорогів обрали "Дія.City"

Дія.City
"Дія.City" залучила понад 10 технологічних єдинорогів / Мінцифри

Понад 10 компаній зі статусом єдинорогів – бізнесів із ринковою оцінкою понад $1 млрд – стали резидентами правового та податкового простору "Дія.City". Вони створюють технологічні рішення у сферах штучного інтелекту, EdTech, FinTech та оборонних розробок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Лідери ринку серед резидентів

Серед компаній зі статусом єдинорогів у простір увійшли:

  • Superhuman (ех-Grammarly) — ШІ-сервіс для перевірки граматики та стилю; 
  • Preply — освітня платформа для вивчення іноземних мов з користувачами із понад 180 країн; 
  • Fintech IT-Group — холдинг, що розвиває monobank, Expirenza, monoмаркет, monoбазар, Base та Loyalty.ai
  • Quantum Systems — німецький виробник розвідувальних безпілотників; 
  • Lyft — сервіс з каршерингу в США та Канаді з обсягом близько 1 млрд поїздок на рік; 
  • DataRobot — розробник та менеджер ШІ-моделей для бізнесу; 
  • Talkdesk — платформа для хмарних контакт-центрів; 
  • TEKEVER — розробник безпілотних авіаційних комплексів і технологій для морської безпеки.

Умови для бізнесу та показники

Простір створює для технологічного бізнесу інструменти для залучення інвестицій, побудови корпоративної структури та прогнозовані правила роботи.

На сьогодні "Дія.City" об'єднує понад 4 500 компаній, де працюють більше ніж 187 тисяч спеціалістів. З моменту запуску простору його резиденти сплатили понад 90 млрд грн податків.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили майже 28 млрд грн податків - на 75% більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Ковальчук