Різке зростання на 77%: резиденти "Дія.City" поповнили держбюджет майже на $24 млрд

За перші пʼять місяців 2026 року резиденти спеціального простору "Дія.City" сплатили до державного бюджету $23,7 мільярда податків. Цей показник на 77% перевищує результати за аналогічний період минулого року. Тоді компанії-резиденти перерахували до скарбниці $13,4 мільярда податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба спеціального правового та податкового простору.

У межах цього простору технологічні та інноваційні компанії отримують не лише сприятливі податки, а й інструменти для масштабування, розвитку інноваційних продуктів та залучення інвестицій.

На сьогодні для компаній у "Дія.City" діють такі фінансові правила:

податки на працю — 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору;

22% єдиного соціального внеску (ЄСВ) від рівня мінімальної заробітної плати;

корпоративні збори — 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.

Довідково

"Дія.City" - це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року. Він допомагає технологічним бізнесам розвиватися й масштабуватися в Україні.

Компанії-резиденти простору можуть користуватися:

нижчими податковими ставками;

інструментами для залучення венчурних інвестицій;

можливостями для побудови корпоративної структури компанії.

Нагадаємо, спеціальний податковий та правовий простір "Дія.City" об'єднав уже понад 4 300 компаній, які формують майже 80% усієї ІТ-галузі України. Лише за перші 4 місяці 2026 року її резиденти сплатили до державного бюджету 17,3 мільярда гривень податків, а лідером за кількістю реєстрацій став Київ.