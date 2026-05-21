Простір "Дія.City" об'єднав понад 4300 компаній: в яких регіонах активно розвивається бізнес
Спеціальний податковий та правовий простір "Дія.City" об'єднав уже понад 4 300 компаній, які формують майже 80% усієї ІТ-галузі України. Лише за перші 4 місяці 2026 року її резиденти сплатили до державного бюджету 17,3 мільярда гривень податків, а лідером за кількістю реєстрацій став Київ.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Мінцифри.
Вони розвивають інноваційні напрями, серед яких:
- оборонні технології;
- інформаційне моделювання будівель (BIM);
- штучний інтелект;
- фінансові сервіси;
- робототехніка;
- медицина.
За офіційними даними, п'ять регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих компаній у "Дія.City" розподілилися так:
- у Києві зареєстровано 2 376 компаній;
- на Львівщині — 561;
- на Дніпропетровщині — 248;
- на Харківщині — 197;
- на Київщині — 188 компаній.
Умови для резидентів
Електронний простір функціонує з лютого 2022 року як податковий та правовий майданчик для технологічного бізнесу. Проєкт створено для стимулювання розвитку та масштабування компаній всередині України — від виробництва безпілотних літальних апаратів і біонічних протезів до науково-дослідних центрів.
Для юридичних осіб, які отримали статус резидента, доступні такі умови:
- сприятливі податкові ставки; гнучкі форми співпраці з фахівцями (зокрема giga-контракти);
- інструменти для залучення венчурних інвестицій;
- можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії;
- гарантії захисту інтелектуальної власності.
Нагадаємо, за перший квартал 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків - на 68% більше, ніж торік.