Простір "Дія.City" об'єднав понад 4300 компаній: в яких регіонах активно розвивається бізнес

бізнес
До "Дія.City" долучилися вже понад 4300 компаній / Depositphotos

Спеціальний податковий та правовий простір "Дія.City" об'єднав уже понад 4 300 компаній, які формують майже 80% усієї ІТ-галузі України. Лише за перші 4 місяці 2026 року її резиденти сплатили до державного бюджету 17,3 мільярда гривень податків, а лідером за кількістю реєстрацій став Київ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Мінцифри.

Вони розвивають інноваційні напрями, серед яких:

  • оборонні технології; 
  • інформаційне моделювання будівель (BIM); 
  • штучний інтелект; 
  • фінансові сервіси; 
  • робототехніка; 
  • медицина.

За офіційними даними, п'ять регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих компаній у "Дія.City" розподілилися так:

  • у Києві зареєстровано 2 376 компаній; 
  • на Львівщині — 561; 
  • на Дніпропетровщині — 248; 
  • на Харківщині — 197; 
  • на Київщині — 188 компаній.
Умови для резидентів

Електронний простір функціонує з лютого 2022 року як податковий та правовий майданчик для технологічного бізнесу. Проєкт створено для стимулювання розвитку та масштабування компаній всередині України — від виробництва безпілотних літальних апаратів і біонічних протезів до науково-дослідних центрів.

Для юридичних осіб, які отримали статус резидента, доступні такі умови:

  • сприятливі податкові ставки; гнучкі форми співпраці з фахівцями (зокрема giga-контракти); 
  • інструменти для залучення венчурних інвестицій; 
  • можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії; 
  • гарантії захисту інтелектуальної власності.

Нагадаємо, за перший квартал 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків - на 68% більше, ніж торік. 

Автор:
Тетяна Ковальчук