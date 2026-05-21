Простір "Дія.City" об'єднав понад 4300 компаній: в яких регіонах активно розвивається бізнес

Спеціальний податковий та правовий простір "Дія.City" об'єднав уже понад 4 300 компаній, які формують майже 80% усієї ІТ-галузі України. Лише за перші 4 місяці 2026 року її резиденти сплатили до державного бюджету 17,3 мільярда гривень податків, а лідером за кількістю реєстрацій став Київ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Мінцифри.

Вони розвивають інноваційні напрями, серед яких:

оборонні технології;

інформаційне моделювання будівель (BIM);

штучний інтелект;

фінансові сервіси;

робототехніка;

медицина.

За офіційними даними, п'ять регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих компаній у "Дія.City" розподілилися так:

у Києві зареєстровано 2 376 компаній;

на Львівщині — 561;

на Дніпропетровщині — 248;

на Харківщині — 197;

на Київщині — 188 компаній.

Умови для резидентів

Електронний простір функціонує з лютого 2022 року як податковий та правовий майданчик для технологічного бізнесу. Проєкт створено для стимулювання розвитку та масштабування компаній всередині України — від виробництва безпілотних літальних апаратів і біонічних протезів до науково-дослідних центрів.

Для юридичних осіб, які отримали статус резидента, доступні такі умови:

сприятливі податкові ставки; гнучкі форми співпраці з фахівцями (зокрема giga-контракти);

інструменти для залучення венчурних інвестицій;

можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії;

гарантії захисту інтелектуальної власності.

Нагадаємо, за перший квартал 2026 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків - на 68% більше, ніж торік.