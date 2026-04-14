Резиденти "Дія.City" сплатили понад 13 млрд грн податків за перший квартал 2026 року

За перший квартал 2026 року резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків - на 68% більше, ніж торік.

Податки ІТ-компаній

Технологічний сектор продовжує зміцнювати позиції одного з ключових драйверів української економіки. За підсумками І кварталу 2026 року компанії-резиденти "Дія.City" перерахували до бюджету понад 13,4 млрд грн податків, що на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року (₴8 млрд).

Наразі правовий та податковий простір Дія.City об’єднує понад 4 100 технологічних компаній, серед яких міжнародні ІТ-гіганти, українські продуктові бізнеси, а також оборонні стартапи та інноваційні розробники.

Довідково

"Дія.City" - це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року. Він допомагає технологічним бізнесам розвиватися й масштабуватися в Україні.

Компанії-резиденти простору можуть користуватися:

Нижчими податковими ставками.

Інструментами для залучення венчурних інвестицій.

Можливостями для побудови корпоративної структури компанії.

Додамо, що за чотири роки резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету 65 млрд грн податків. У просторі працюють майже 143 тисячі фахівців, а кількість компаній-єдинорогів зросла до дев’яти.