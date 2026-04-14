- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Резиденти "Дія.City" сплатили понад 13 млрд грн податків за перший квартал 2026 року
За перший квартал 2026 року резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків - на 68% більше, ніж торік.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.
Податки ІТ-компаній
Технологічний сектор продовжує зміцнювати позиції одного з ключових драйверів української економіки. За підсумками І кварталу 2026 року компанії-резиденти "Дія.City" перерахували до бюджету понад 13,4 млрд грн податків, що на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року (₴8 млрд).
Наразі правовий та податковий простір Дія.City об’єднує понад 4 100 технологічних компаній, серед яких міжнародні ІТ-гіганти, українські продуктові бізнеси, а також оборонні стартапи та інноваційні розробники.
Довідково
"Дія.City" - це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року. Він допомагає технологічним бізнесам розвиватися й масштабуватися в Україні.
Компанії-резиденти простору можуть користуватися:
- Нижчими податковими ставками.
- Інструментами для залучення венчурних інвестицій.
- Можливостями для побудови корпоративної структури компанії.
Додамо, що за чотири роки резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету 65 млрд грн податків. У просторі працюють майже 143 тисячі фахівців, а кількість компаній-єдинорогів зросла до дев’яти.