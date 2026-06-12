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Мінрозвитку змінило правила розрахунку вартості будівництва за державні кошти

будівництво
Мінрозвитку змінило правила розрахунку вартості будівництва за державні кошти / Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило наказ, який приводить кошторисні норми у відповідність до раніше ухвалених урядових рішень. Документ вносить Зміни №6 до "Настанови з визначення вартості будівництва" для проєктів, що фінансуються за публічні кошти або кредити під державні гарантії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Оновлені правила базуються на квітневій постанові уряду і запроваджують ринкові підходи до формування кошторисів. Відтепер за основу братиметься фактична середня зарплата в будівельній галузі конкретного регіону за даними Держстату за попередній рік, до якої застосовується щорічний урядовий коефіцієнт.

У 2026 році цей коефіцієнт розраховується за такою шкалою:

  • Регіони із зарплатою до 13 тис. грн: коефіцієнт становить 3.
  • Регіони із зарплатою від 13 до 30 тис. грн: коефіцієнт становить 2.
  • Регіони із зарплатою понад 30 тис. грн: коефіцієнт становить 1,5.

Контроль виплат та страхування воєнних ризиків

Крім оновленого механізму розрахунку базових кошторисів, Наказ Мінрозвитку запроваджує ще дві принципові зміни для ринку.

По-перше, суттєво удосконалено порядок розрахунків за виконані роботи. Замовники та підрядники тепер офіційно отримали право звіряти закладену в актах кошторисну зарплату з фактично виплаченими грошима працівникам, які безпосередньо працювали на об'єкті. Цей інструмент контролю чітко закріплено у нових формах актів приймання робіт та спеціальній довідці про фактичний уровень виплат.

По-друге, реформа торкнулася управління ризиками в умовах воєнного стану. Відтепер до загальних витрат на покриття ризиків дозволено включати витрати на їх страхування. Підрядні організації зможуть враховувати ці суми у договірній ціні на основі офіційних комерційних пропозицій від страхових компаній. Це створює додатковий механізм фінансового захисту для учасників ринку, коли ризики реалізації проєктів залишаються критично високими.

Впроваджені оновлення мають зробити вартість інфраструктурних проєктів більш реалістичною, підвищити прозорість використання державних фінансів та забезпечити прогнозовані умови співпраці.

Нагадаємо, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому новий закон про публічні закупівлі. Ухвалення законопроєкту №11520 не лише змінить правила гри для бізнесу на торгах, а й відкриє Україні доступ до чергового фінансового траншу від Світового банку.

Автор:
Максим Кольц