Минразвития изменило правила расчета стоимости строительства за государственные средства

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило приказ, который приводит сметные нормы в соответствие с ранее принятыми правительственными решениями. Документ вносит Изменения №6 в "Руководства по определению стоимости строительства" для проектов, финансируемых за публичные средства или кредиты под государственные гарантии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Обновленные правила базируются на апрельском постановлении правительства и вводят рыночные подходы к формированию смет. Теперь за основу будет браться фактическая средняя зарплата в строительной отрасли конкретного региона по данным Госстата за предыдущий год, к которой применяется ежегодный правительственный коэффициент.

В 2026 году этот коэффициент рассчитывается по следующей шкале:

Регионы с зарплатой до 13 тыс. грн.: коэффициент составляет 3.

Регионы с зарплатой от 13 до 30 тыс. грн.: коэффициент составляет 2.

Регионы с зарплатой более 30 тыс. грн.: коэффициент составляет 1,5.

Контроль выплат и страхования военных рисков

Помимо обновленного механизма расчета базовых смет, Приказ Минразвития вводит еще два принципиальных изменения для рынка.

Во-первых, существенно усовершенствован порядок расчетов за выполненные работы. Заказчики и подрядчики теперь официально получили право сверять заложенную в актах сметную зарплату с фактически выплаченными деньгами работникам, непосредственно работавшим на объекте. Этот инструмент контроля четко закреплен в новых формах актов приемки работ и специальной справке о фактическом уровне выплат.

Во-вторых, реформа затронула управление рисками в условиях военного положения. Отныне в общие затраты на покрытие рисков разрешено включать расходы по их страхованию. Подрядные организации могут учитывать эти суммы в договорной цене на основе официальных коммерческих предложений от страховых компаний. Это создает дополнительный механизм финансовой защиты для участников рынка, когда риски реализации проектов остаются критически высокими.

Внедренные обновления должны сделать стоимость инфраструктурных проектов более реалистичными, повысить прозрачность использования государственных финансов и обеспечить прогнозируемые условия сотрудничества.

Напомним, комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом новый закон о публичных закупках. Принятие законопроекта №11520 не только изменит правила игры для бизнеса на торгах, но и откроет Украине доступ к очередному финансовому траншу от Всемирного банка.