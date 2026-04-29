Кабмин обновил подход к расчету зарплат в строительстве за публичные средства: как изменятся выплаты

Правительство обновило правила определения заработной платы в сметах проектов, реализуемых за публичные средства или кредиты под государственные гарантии. Ранее уровень зарплаты в сметах ограничивали минимальными показателями, которые не соответствовали рыночным.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Изменения внесены в постановление №1512 "Некоторые особенности определения стоимости строительства в условиях военного положения".

Теперь заказчик определяет уровень заработной платы на этапе подготовки проекта. Этот показатель не может быть ниже официальной средней зарплаты в строительной отрасли соответствующего региона за прошлый год. К этой сумме прилагается коэффициент, утвержденный правительством на 2026 год:

  • 3 — если средняя зарплата в регионе была меньше 13 000 грн;
  • 2 – при зарплате от 13 000 до 30 000 грн;
  • 1,5 – для случаев, где показатель превышает 30 000 грн.

В таких условиях сметная зарплата в большинстве случаев составит от 30 000 до 60 000 грн.

Для контроля выплат внедрен механизм подтверждения реальных затрат. Подрядчик получает компенсацию за оплату труда только в пределах фактически выплаченных средств работникам объекта. При оформлении актов выполненных работ подрядные организации обязаны предоставлять справку о реальном уровне заработных плат. Логика нововведения состоит в том, что сумма в документах должна соответствовать фактическим средствам, полученным работниками.

Напомним, дефицит рабочей силы в строительной отрасли иногда оценивают в 20–50% в зависимости от региона и типа объекта . Проблема стала одним из главных вызовов для рынка недвижимости. Читайте на Delo.ua, откуда взялся этот кризис .

Автор:
Татьяна Ковальчук