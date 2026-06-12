МВФ открывает Украине доступ к новому финансированию в $690 млн: стороны достигли соглашения о пересмотре программы

Представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы EFF. Это решение открывает Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе МВФ.



Эту договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит вопрос в следующем месяце. Если Совет директоров утвердит результаты пересмотра, Украина получит доступ к финансированию в объеме до 503 млн. специальных прав заимствований, что в эквиваленте составляет $690 млн. Это увеличит общий объем выплаченных средств по этой программе до $2,2 млрд.

В релизе МВФ отмечает, что четырехлетняя программа EFF для Украины является опорой для экономической программы власти в условиях чрезвычайно высокой неопределенности. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели к концу марта достигнуты, однако прогресс структурных реформ замедлился.

Соглашения на уровне персонала были достигнуты после согласования корректирующих мер по устранению отклонений, дополнительных обязательств в сфере политики и пересмотру графика реформ.

Обсуждения в рамках консультаций по статье IV фокусировались на мероприятиях по стимулированию устойчивого послевоенного роста и создания рыночной экономики. Речь идет о таких шагах:

реформы для создания налоговой системы, способствующей экономическому росту;

меры по сокращению крупного теневого сектора.

В МВФ отмечают, что власти Украины должны опасаться перерасходов, быть готовы мобилизовать дополнительные внутренние доходы, определить потенциальные компенсационные сбережения и быть готовыми к увеличению внутреннего финансирования. Поскольку расходы будут оставаться повышенными в среднесрочной перспективе, в том числе на оборону и реконструкцию, необходимы постоянные усилия по совершенствованию налогового администрирования и налоговой политики с целью мобилизации доходов.

Обязательства внутри согласованной программы финансирования предусматривают отмену таможенного освобождения от НДС для посылок. Этот шаг направлен на закрытие существующей лазейки и уменьшение объемов несущественного импорта. Также запланировано внедрение мер противодействия международному трансфертному ценообразованию, чтобы лишить компании возможности использовать налоговый арбитраж во избежание уплаты налогов в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина может получить почти 700 млн долларов нового финансирования от Международного валютного фонда, несмотря на то, что парламент не успел выполнить одно из ключевых условий кредитной программы.