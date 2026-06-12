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МВФ открывает Украине доступ к новому финансированию в $690 млн: стороны достигли соглашения о пересмотре программы

МВФ
МВФ открывает Украине доступ к новому финансированию / НБУ

Представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы EFF. Это решение открывает Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе МВФ.

Эту договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит вопрос в следующем месяце. Если Совет директоров утвердит результаты пересмотра, Украина получит доступ к финансированию в объеме до 503 млн. специальных прав заимствований, что в эквиваленте составляет $690 млн. Это увеличит общий объем выплаченных средств по этой программе до $2,2 млрд.

В релизе МВФ отмечает, что четырехлетняя программа EFF для Украины является опорой для экономической программы власти в условиях чрезвычайно высокой неопределенности. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели к концу марта достигнуты, однако прогресс структурных реформ замедлился.

Соглашения на уровне персонала были достигнуты после согласования корректирующих мер по устранению отклонений, дополнительных обязательств в сфере политики и пересмотру графика реформ.

Обсуждения в рамках консультаций по статье IV фокусировались на мероприятиях по стимулированию устойчивого послевоенного роста и создания рыночной экономики. Речь идет о таких шагах:

  • реформы для создания налоговой системы, способствующей экономическому росту;
  • меры по сокращению крупного теневого сектора.

В МВФ отмечают, что власти Украины должны опасаться перерасходов, быть готовы мобилизовать дополнительные внутренние доходы, определить потенциальные компенсационные сбережения и быть готовыми к увеличению внутреннего финансирования. Поскольку расходы будут оставаться повышенными в среднесрочной перспективе, в том числе на оборону и реконструкцию, необходимы постоянные усилия по совершенствованию налогового администрирования и налоговой политики с целью мобилизации доходов.

Обязательства внутри согласованной программы финансирования предусматривают отмену таможенного освобождения от НДС для посылок. Этот шаг направлен на закрытие существующей лазейки и уменьшение объемов несущественного импорта. Также запланировано внедрение мер противодействия международному трансфертному ценообразованию, чтобы лишить компании возможности использовать налоговый арбитраж во избежание уплаты налогов в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина может получить почти 700 млн долларов нового финансирования от Международного валютного фонда, несмотря на то, что парламент не успел выполнить одно из ключевых условий кредитной программы.

Автор:
Татьяна Ковальчук