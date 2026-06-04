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Свириденко встретилась с представителями миссии МВФ

Юлия Свириденко и Гэвин Грей
Юлия Свириденко и Гэвин Грэй. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем, в ходе которой стороны обсудили выполнение программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $8,1 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом Свириденко сообщила в Фейсбук.

Она проинформировала представителей миссии о совместной работе правительства и парламента Украины о выполнении структурных маяков программы.

Фото 2 — Свириденко встретилась с представителями миссии МВФ
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Свириденко рассказала, что на следующей неделе ожидается голосование за изменения в государственный бюджет на 2026 год, которые должны учесть ключевые потребности обороноспособности, а также экономическую, энергетическую и социальную устойчивость государства.

Фото 3 — Свириденко встретилась с представителями миссии МВФ
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"Мы должны быть максимально готовы к следующему зимнему периоду", - подчеркнула глава правительства.

Кроме того, стороны отметили прогресс Украины в реализации реформ, предусмотренных обязательствами перед международными партнерами. Украинская сторона подтвердила готовность продолжать детенизацию экономики и работу по повышению инвестиционной привлекательности государства.

Напомним, миссия МВФ, которая 27 мая начала свою работу в Киеве, может не рекомендовать продолжение финансирования Украины после провала законопроекта о налогообложении международных посылок в Верховной Раде. Поэтому украинские власти будут пытаться объяснить миссии МВФ причины невыполнения поставленных маяков.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о   новую программу поддержки   на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля   одобрила новую четырехлетнюю программу   расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила   первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.

Автор:
Светлана Манько