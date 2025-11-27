Украина и МВФ договорились о новой программе на более $8 млрд: что в ней

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, новая программа МВФ поможет профинансировать критические издержки, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.

Свириденко подчеркнула, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики и то, что Украина продолжает курс реформ.

"Украина продолжает курс на реформы. Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институции. Мы готовы и дальше внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе", - подчеркнула премьер-министр.

Чего потребует МВФ от Украины

Как сообщили в МВФ, кроме реализации стратегии реструктуризации долга для восстановления его устойчивости, власти обязались ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы.

МВФ отмечает, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на новые российские атаки по энергетической инфраструктуре, но риски остаются очень высокими.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Одним из ключевых условий программы станет принятие реалистического бюджета-2026 и масштабные реформы в сфере доходов.

МВФ требует:

избегать неэффективных затрат;

не допускать новых налоговых льгот;

усилить меры по увеличению внутренних доходов;

привлекать внешнее финансирование на условиях, близких к грантовым, чтобы не увеличивать долговое давление.

Украинское правительство также взяло обязательства:

активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов;

расширить налоговую базу, в том числе обложить доходы с цифровых платформ (так называемый " налог на OLX ");

закрыть таможенные "серые" схемы для импорта потребительских товаров;

отменить исключения из НДС-регистрации;

повысить конкуренцию в госзакупках;

устранить пробелы в трудовом законодательстве для уменьшения теневой занятости.

Нацбанк, согласно договоренностям, продолжит политику сдерживания инфляции и постепенное расширение гибкости валютного курса.

Отдельно МВФ подчеркнул необходимость защитить независимость антикоррупционных институций и реформировать налоговую и таможенную службы .

Фонд также подтвердил готовность адаптировать программу в зависимости от хода войны и хода мирных переговоров.

Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ.

Ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине новую программу финансирования около $8 млрд. Как отметила председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Подласа, хотя эта сумма ниже ожидаемой и необходимой, одобрение программы МВФ является решающим условием для привлечения средств от других международных партнеров.