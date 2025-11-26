Реструктуризация ВВП-варрантов: Украина возобновила переговоры с хедж-фондами — Вloomberg

Правительство Украины и владельцы варрантов ВВП страны — долговые инструменты с выплатами, связанными с экономическим ростом, — возобновили переговоры о потенциальной реструктуризации ценных бумаг. На предварительных переговорах этого месяца стороны не смогли договориться об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По словам источников, группа инвесторов во главе с хедж-фондами подписала на этой неделе соглашения о неразглашении, чтобы начать так называемые ограниченные переговоры. Их имена были анонимными, поскольку процедуры конфиденциальны.

Термин "ограниченный" означает, что переговоры охватываются требованиями, разрешающими обмен непубличной информацией, и обычно также включают временные ограничения торговли, поскольку обсуждаемые темы могут быть чувствительны к рыночной ситуации.

Среди владельцев варрантов есть хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group. Их консультируют Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и PJT Partners PJT.

Во вторник варранты торговались выше 91 цента за доллар, что увеличило их прирост с начала года примерно до 20%.

Переговоры с хедж-фондами

Это не первые переговоры Украины с хедж-фондами по реструктуризации долга.

С 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы – владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины. Обе стороны выдвинули свои варианты реструктуризации долга, но ни одна из них не согласилась с предложением другой.

С 16 октября по 5 ноября представители Украины провели переговоры со специальным комитетом, в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов. Стороны безрезультатно обменялись предложениями по их реструктуризации.

Украина в ходе этих переговоров заключалась в обмене варрантов на частичную денежную выплату и новую серию суверенных облигаций ("Облигации типа C") и была предметом дальнейшей оценки и одобрения как МВФ, так и Парижским клубом кредиторов Украины на предмет соответствия обязательствам Украины восстановить устойчивость долга.

Согласно предложению Украины, владельцы ВВП-варрантов в случае согласия получили в $60 за варранты условной стоимостью $1000. Однако стороны не достигли согласия.

Министерство финансов Украины Сергей Марченко объяснил, почему так вышло. По его словам, Украина предлагала обмен ВВП-варрантов на новые еврооблигации серии C с коэффициентом обмена 1,26, постепенным купоном 2,5-6% и денежной выплатой в размере 6 центов на 1 доллар номинала для стимулирования участия в обмене.

Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия по экономическим аспектам Украина отказалась делать дальнейшие предложения Комитета собственников.

17 ноября Fitch подтвердил "ограниченный дефолт" Украины из-за провалов переговоров о реструктуризации долга по ВВП-варантам .

Такой кредитный рейтинг Украины держится с августа 2024 г. после того, как государство начало реструктуризацию долга по еврооблигациям.

Fitch отмечает, что статус "ограниченный дефолт" будет сохраняться до тех пор, пока Украина не нормализует отношения с большинством внешних коммерческих кредиторов. Агентство надеется на достижение нового соглашения о реструктуризации долгов по ВВП-варрантам. До момента подписания финального решения Fitch воздерживается от повышения рейтинга.

Справка

ВВП-варранты – это ценные бумаги, которые выпускает государство и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Напомним, еще в 2024 году президент Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий Кабинету министров временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот закон стал важным шагом для подготовки к реструктуризации долга.