Fitch подтвердил "ограниченный дефолт" Украины из-за провалов переговоров о реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "Restricted Default" (ограниченный дефолт) для долгов в иностранной валюте. Это решение связано с незавершенными договоренностями между правительством и внешними кредиторами по реструктуризации обязательств по ВВП-варрантам.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Fitch Ratings.

Такой кредитный рейтинг Украины держится с августа 2024 г. после того, как государство начало реструктуризацию долга по еврооблигациям.

Почему рейтинг на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch отмечает, что статус "ограниченный дефолт" будет сохраняться до тех пор, пока Украина не нормализует отношения с большинством внешних коммерческих кредиторов. Агентство надеется на достижение нового соглашения о реструктуризации долгов по ВВП-варрантам. До момента подписания финального решения Fitch воздерживается от повышения рейтинга.

По оценке экспертов, Украина соблюдает условия сотрудничества с МВФ и выполняет большинство бюджетных обязательств. Поэтому такой рейтинг не означает полного банкротства государства, а подтверждает, что отдельные обязательства пока остаются неурегулированными.

Украина прекратила переговоры с владельцами ВВП-варрантов: не договорились о реструктуризации

С 16 октября по 5 ноября представители Украины провели переговоры со специальным комитетом, в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов. Стороны безрезультатно обменялись предложениями по их реструктуризации.

Украина предложила владельцам ВВП-варрантов обменять их на новые еврооблигации серии С с коэффициентом обмена 1,26. Условия включали постепенное увеличение купонной ставки с 2,5% до 6,0% к 2030 году.

Комитет владельцев облигаций предложил альтернативу с более высокими ставками — от 5% до 7,75%, с более короткими сроками погашения и большими суммами выплат.

Украина отказалась принимать такие условия, поскольку они создавали риск увеличения долговой нагрузки.

СПРАВКА:

ВВП-варранты – это ценные бумаги, которые выпускает государство и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Предварительные переговоры о реструктуризации обязательств по ВВП-варрантам с ключевой группой кредиторов провалились в апреле .

Что означает "ограниченный дефолт" для граждан

Фактическое влияние этого рейтинга на украинцев минимально. "Ограниченный дефолт" не означает дефолта по внутренним обязательствам государства - пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам выплачиваются в полном объеме.

Это технический статус, отражающий сложности в отношениях с коммерческими кредиторами, а не финансовую несостоятельность страны.