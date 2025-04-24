Украина не смогла договориться о реструктуризации ВВП-варрантов, но еще есть время до конца мая

Украинское правительство пока не смогло договориться с собственниками ВВП-варрантов о реструктуризации долга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно информации, с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы – владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины. Обе стороны выдвинули свои варианты реструктуризации долга, но ни одна из них не согласилась с предложением другой.

Сообщается, что Украина обратилась к владельцам ВВП-варрантов с предложением по выбору в рамках комплексной операции, включающей обмен и внесение изменений в условия обращения.

Специальный комитет в свою очередь заявил, что объединяет владельцев более 30% варрантов и предложил Украине оплатить 75% платежа, приходящегося на май этого года, владельцам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму 20 долларов США. Украина отклонила это предложение.

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал обнародованное сегодня на бирже Euronext заявление правительства Украины о реструктуризации долга. По его словам, масштабы ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, не имеющей никаких оснований, колоссальны и беспрецедентны.

"Экономический ущерб уже оценивается в сотни миллиардов евро, а инфраструктура по всей стране испытала значительные разрушения. По оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление могут превысить 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Для полноценного восстановления и развития Украины критически важны финансовая стабильность и долговая устойчивость", - сообщил министр.

Марченко добавил, что ВВП-варранты были созданы для уже не существующей экономической реальности. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины.

О какой сумме идет речь, не уточняется, однако Reuters пишет, что переговоры с владельцами ВВП-варрантов прошли перед следующей запланированной выплатой инструментов в размере чуть более 500 миллионов долларов в начале июня.

Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отмечает, что переговоры с держателями ВВП-варрантов не просты, однако еще есть время на заключение соглашения до 31 мая.

"Напомню, перед реструктуризацией еврооблигаций в прошлом году также было много спекуляций о дефолте, но в конце концов договорились. Здесь ситуация, последствия и периметр соглашения другие. Но надеюсь, что конструктивная позиция и здравый финансовый смысл среди кредиторов возобладает", — добавил он.

Напомним, 31 июля президент Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий Кабинету Министров временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот закон стал важным шагом для подготовки к реструктуризации долга.