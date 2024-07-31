Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные с карточки документа на сайте Верховной Рады.

Напомним, 18 июля Верховная Рада приняла сразу в двух чтениях законопроект №11396 о реструктуризации долга, дающего право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, принятый закон, в частности, даст право Кабмину взять государственный долг у Агентства восстановления (бывший Автодор), который составляет 700 млн долларов + проценты, поскольку самостоятельно произвести реструктуризацию ведомство не может.

В свою очередь глава бюджетного комитета Роксолана Подласа заявляла, что временная приостановка выплаты по внешнему государственному долгу будет касаться случаев, если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Иностранные кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по долгам

Рынок с середины весны 2024 года ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров.

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно. В общей сложности у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

Если сделка не будет заключена, Украина может объявить дефолт – поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ.

Будет ли дефолт, если не удастся договориться?

Дефолта не будет, даже если Украина не сможет договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита, считает член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она напомнила, что частные кредиторы, по которым наступает срок выплаты по облигациям, требуют возврата тела кредита – 20 млрд долларов (13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году – 4,5 млрд долларов).

"Наша переговорная группа пыталась уменьшить задолженность тела кредита на 60%, но кредиторы с этим не согласились. В меморандуме с МВФ указано, что до конца августа 2024 года они планируют достичь договоренности с коммерческими кредиторами", — рассказала Южанина. Она убеждена, что какой-то компромисс будет найден.