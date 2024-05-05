Терпение лопнуло: иностранные кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по долгам

Иностранные кредиторы подталкивают Украину к возобновлению выплат по долгам после продолжительного перерыва. Речь идет о владельцах украинских облигаций, включая инвестиционные компании BlackRock и Pimco.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Терпение лопнуло

По данным издания, иностранные кредиторы формируют комиссию и нанимают консультантов для переговоров по возобновлению выплат, которые были прекращены после начала войны в Украине.

WSJ отмечает, что международные кредиторы Украины долго ждали, но сейчас терпение лопнуло.

Они хотят, чтобы украинские власти подписали соглашение, по которому снова начали бы выплачивать проценты по кредитам - в обмен на списание "значительной части" долга.

Сообщается, что такое предложение уже озвучено украинским властям. Инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно. В общей сложности у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

Угроза дефолта

WSJ пишет, что если Украина не возобновит выплат по долгам иностранным кредиторам, ее может ждать дефолт уже к осени.

Если сделка не будет заключена, Украина может объявить дефолт – поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ.

В то же время власти США и другие западные страны обеспокоены тем, что деньги налогоплательщиков окажутся в руках владельцев облигаций, если Украина возобновит любое обслуживание долга.

Страны согласились предоставить Украине кредитные каникулы на сумму около 4 млрд долларов собственных ссуд до 2027 года и выразили обеспокоенность, что владельцы облигаций могут начать выплачивать долги раньше, чем они.

Издание напоминает, что Украина увеличила свои валютные резервы до рекордно высокого уровня в апреле, тогда как центральный банк Украины рассматривает возможность отката контроля за движением капитала в этом году.

Некоторые владельцы облигаций предложили использовать замороженные активы РФ в Европе и США для погашения части долга, но МВФ и несколько стран G7 пока не поддерживают эту идею. В то же время они отметили, что могут поддержать меньшие процентные выплаты в период до 2027 года - по ставкам, значительно ниже рыночных.

Отметим, Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов.

Украина готова направить международным собственникам еврооблигаций план реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов в начале мая.

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Совокупный государственный долг Украины в марте 2024 г. вырос сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

С начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

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