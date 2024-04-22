Украина предложит план реструктуризации долга на $20 млрд в мае

Украина готова направить международным собственникам еврооблигаций план реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов к началу мая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что для Украины очень важно заключить соглашение о пересмотре долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, которая была согласована с владельцами непогашенных международных облигаций.

Замораживание выплат по еврооблигациям было объявлено после того, как вторжение России в страну в феврале 2022 сильно ударило по украинской экономике.

Обмен предложением с держателями облигаций положит начало официальным переговорам, включающим проведение детальных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.

Один из источников издания сообщил, что правительство Украины надеется достичь соглашения не позже июня.

Пока непонятно, какими будут условия реструктуризации, поскольку перспективы украинской экономики, ее финансовое состояние, а также способность вернуть долг остаются неопределенными, пишет Reuters.

Согласно источникам издания, владельцы облигаций надеются обеспечить выплаты процентов по ссудам. Однако это будет неприятным решением для Украины, пытающейся укрепить свои финансы.

Украина может привлечь свежее финансирование путем продажи обеспеченных и гарантированных облигаций.

Это может привести к тому, что международные партнеры Украины – либо многосторонние кредиторы, либо отдельные страны – предоставят залог для новых облигаций, подобных так называемым облигациям Брейди, выпущенным странами Латинской Америки в конце 1980-х годов, которые были обеспечены казначейством США.

Кроме того, Украине необходимо решить, как переоформить непогашенные облигации ряда государственных предприятий, таких как государственная газовая компания "Нафтогаз" и НЭК "Укрэнерго".

Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили требования по погашению долга к 2027 году. Аналитики ожидают, что Украина может решить попросить своих владельцев облигаций о соответствующем продлении, если ей не удастся достичь согласия с обладателями облигаций до лета.

Ранее сообщалось, что группа владельцев украинских еврооблигаций избрала компанию PJT Partners Inc своим финансовым консультантом в преддверии потенциальной реструктуризации долговых обязательств. Официальные переговоры по этому вопросу могут начаться уже в апреле.

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Напомним, что с начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

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