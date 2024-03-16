Комитет кредиторов начнет переговоры по реструктуризации $20 млрд госдолга Украины

Владельцы облигаций Украины за рубежом планируют создать комитет кредиторов перед переговорами по пересмотру госдолга. Инвесторы, владеющие облигациями Украины на сумму 20 млрд, планируют обсудить его реструктуризацию.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов. Официальные переговоры могут начаться уже в апреле.

Издание пишет, что это будет первая попытка формализовать долговые переговоры между собственниками частных облигаций и Украиной, поскольку вторжение РФ заставило ее заморозить долги во избежание суверенного дефолта.

Согласно сообщению, во время переговоров группа кредиторов сможет взаимодействовать с правительством Украины для проведения детальных обсуждений и обмена конкретными предложениями, используя конфиденциальную информацию.

Издание пишет, что юридическая фирма Weil, консультировавшая кредиторов по реструктуризации страны в 2015 году и приостановку выплат, также связалась с некоторыми из крупнейших кредиторов страны, чтобы подготовиться к переговорам о долге.

Ожидается, что в комитет кредиторов войдут от восьми до 12 крупных управляющих активами, сообщил один из источников.

С начала войны государственный долг увеличился вдвое

По итогам 2023 года государственный долг превысил 5,5 трлн. грн., увеличившись с начала войны вдвое.

"По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2023 г. государственный и гарантированный государством долг достиг 5 519,5 млрд. грн. или 145,3 млрд. долл. в валютном эквиваленте", - рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Отметим, что в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 33,9 млрд долларов США, главным образом за счет расширения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Структура государственного долга (на конец января):

69,6% – внешний долг, 30,4% – внутренний;

72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне;

67% – долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.

Однако по состоянию на 31 января государственный и гарантированный государством долг составил 5 488,1 млрд грн или 144,9 млрд дол. в валютном эквиваленте В январе госдолг сократился на 0,6% в гривне или на 0,3% в валюте.

Отметим, что часть по внешнему долгу была реструктуризирована перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

Прогноз МВФ по государственному долгу Украины

Международный валютный фонд ожидает, что общий государственный долг Украины в 2023 году вырастет до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Согласно докладу директора Финансового департамента МВФ Виктора Гаспара, общий государственный долг Украины в 2021 году перед полномасштабным вторжением Российской Федерации составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5% и ожидается, что в течение текущего года он вырастет до 88,1%.

Вместе с тем МВФ прогнозирует, что общий государственный долг Украины будет расти и дальше, достигнув 98,6% в следующем году, и пикового уровня в 100,7% - в 2025 году. После этого предполагается постепенное уменьшение этого показателя.

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