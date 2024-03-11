Гетманцев объяснил, почему S&P снизило кредитный рейтинг Украины

Министерство финансов Украины готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга (перед собственниками еврооблигаций, ВВП-варрантов), переговоры о которых должны быть завершены до августа 2024 года.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины с "CCC" до "CC", оставив негативный прогноз. По шкале агентства рейтинг снижен до категории "дефолт эмитента еще не состоялся, но почти неотвратимый". На самом деле здесь нет сенсации", - отметил Гетманцев.

Он пояснил, что согласно критериям рейтинговых агентств операции реструктуризации подпадают под определение дефолта, что приводит к снижению рейтинга. Ожидается, что другие агентства, такие как Fitch и Moody's также снизят свои рейтинги после S&P.

"Соответственно накануне переговоров рейтинговые агентства начнут снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и наши рейтинги в иностранной валюте до последнего пред-дефолтного уровня, что первым собственно и сделал S&P. В ближайшее время за ним последуют другие агентства (Fitch, Moody's)", - сообщил Гетманцев.

По его словам, рейтинги могут быть снижены до уровня выборочного или ограниченного дефолта. Такая же ситуация была и в 2022 году, когда была проведена первая реструктуризация внешнего коммерческого госдолга. Однако после завершения процедуры обмена долга можно ожидать повышения кредитного рейтинга Украины. Поддержка Международного валютного фонда в форме программы EFF также поможет в этом плане.

"Это базовый сценарий, подкрепляемый программой EFF с МВФ. Напомню, по этому сценарию в декабре Украина провела успешную долговую реструктуризацию, зафиксировав отсрочку в обслуживании и погашении внешнего госдолга перед странами G-7 и Парижским клубом до марта 2027 года. Реструктуризация долга коммерческими кредиторами также предусмотрена "зонтиком" программы EFF", - пишет глава финкомитета.

Он добавляет, что рано говорить об условиях этой реструктуризации, поскольку для ее осуществления нужно согласие не менее 75% владельцев соответствующих ценных бумаг, а "любые домыслы относительно долговой реструктуризации на данном этапе - чистая спекуляция".

S&P не впервые снизило рейтинг Украины

9 марта стало известно, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины в "CC" с "CCC", прогноз - "негативный".

В агентстве считают, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам.

Напомним, в апреле 2023 года S&P снизило кредитный рейтинг Украина в инвалюте с "CCC+" в "CCC" – это произошло после того, как правительство обнародовало план реструктуризации внешнего долга до середины 2024 года.

Раньше сообщалось, что в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 1 444 млрд грн и в долларовом эквиваленте $ 33,9 млрд, главным образом за счет расширения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По данным "Интерфакс-Украина", по состоянию на 31 октября 2023 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,4 млрд гривен или 136,4 млрд долларов в валютном эквиваленте. Уже в следующем месяце госдолг превысил отметку в 5 трлн гривен, увеличившись с начала войны на 2,3 трлн. грн, что составляет примерно 90% ВВП. По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг составил 5519,5 млрд. грн. или 145,3 млрд. долларов США.