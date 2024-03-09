S&P понизило рейтинг Украины в инвалюте до CC, прогноз – "негативный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до "CC" с "CCC", прогноз – "негативный".

Об этом говорится в сообщении агентства, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам", - пояснило агентство свои действия.

Вместе с тем S&P подтвердило краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте "С", в национальной валюте "ССС+/С" и по национальной шкале "uaBB". Прогноз по рейтингу в инвалюте – "негативный", а по рейтингу в нацвалюте – "стабильный".

"Мы понимаем, что государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подпадает под действие плана реструктуризации долга", – отметило агентство.

Там добавили, что, вероятно, снизят рейтинг до SD (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будут рассматривать ее как проблемную.

S&P напомнило, что группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ 2027 года, однако их участие в дополнительной реструктуризации долга возможно при согласии частных внешних кредиторов на не менее благоприятную реструктуризацию долга. С этой целью правительство планирует добиться облегчения бремени по еврооблигациям до истечения срока действия имеющегося моратория на выплаты по ним в августе 2024 года. Агентство рассчитывает на раскрытие деталей реструктуризации в ближайшие месяцы после публикации оценки устойчивости долга от МВФ (DSA), устанавливающей общие параметры облегчения долгового бремени по итогам одобрения третьего пересмотра программы EFF. При отсутствии реструктуризации правительству грозят выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям в размере $4,5 млрд в 2024 году и примерно $3 млрд в среднем ежегодно в 2025-2027 годах.

По мнению S&P, реструктуризация гривневого долга маловероятна, поскольку в большинстве своем он принадлежит Нацбанку Украины (НБУ) и отечественным банкам, половина из которых находится в государственной собственности.

Напомним, в апреле 2023 года S&P снизило кредитный рейтинг Украины в инвалюте с CCC+ до CCC – это произошло после того, как правительство обнародовало план реструктуризации внешнего долга до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $33,9 млрд, главным образом за счет расширения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг достиг 5 519,5 млрд. грн. или $145,3 млрд. в валютном эквиваленте.

По словам Гетманцева, наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС на сумму €18 млрд, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% – в валютном.

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