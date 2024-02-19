В 2023 году госдолг Украины вырос на 1444 млрд грн

В 2023 году общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 33,9 млрд долларов США, главным образом за счет расширения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг составил 5519,5 млрд. грн. или 145,3 млрд. долларов США. Из этой суммы государственный и гарантированный внешний долг составил 3 863 млрд грн или 101,7 млрд долларов США, что составляет 69,99% от общей суммы долга, тогда как внутренний долг составил 1656,5 млрд грн или 43,6 млрд долларов США. .

По распределению кредиторов, льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств составляют 51,5%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 28,9%, на внешнем рынке - 16,7%, а ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений – 2,9%.

В связи с увеличением макрофинансовой помощи ЕС доля государственного долга, номинированного в евро, резко возросла до 32,3% от общей суммы долга.

Доля государственного долга в гривне составила 27,2%, в долларах США – 26,2%, в специальных правах заимствований (валюта МВФ) – 11,3%, а в других валютах, таких как фунты стерлингов, канадские доллары и японские иены – 2,9%.

В конце 2023 года средневзвешенная стоимость государственного долга составила 6,24%, что на 1,4 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом. Срок к погашению государственного долга увеличился более чем на 2 года, составляя 10,56 лет.

В 2023 году Украина привлекла внешнее финансирование на сумму 42,5 млрд. долларов США, из которых 27% составляла безвозвратная грантовая помощь. Гранты предоставили США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия и Исландия.

Долгосрочное льготное кредитное финансирование на сумму 30,9 млрд. долларов США было получено от различных доноров, включая ЕС, МВФ, Японию, Канаду, Великобританию, Всемирный банк и Испанию.

Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения, включая 10-летний льготный период, и расходы по их обслуживанию возмещаются ЕС.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что общий государственный долг Украины в 2023 году вырастет до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Напомним, по состоянию на 20 апреля Государственный и гарантированный государством долг вырос на 13,4 миллиарда долларов до 78,5% ВВП по состоянию на конец 2022 г. с 48,9% в 2021 году.