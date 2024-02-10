Повышение налогов и сокращение расходов: Украина разрабатывает план действий, чтобы получить средства от МВФ, если помощи от США не будет

Украина готовит план действий в случае прекращения помощи от Соединенных Штатов, который должна представить МВФ для дальнейшего кредитования. В частности, речь идет о расширенной продаже внутренних облигаций, повышении налогов и сокращении расходов.

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Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, продолжение западного финансирования является условием кредитной программы МВФ на 15,6 млрд долларов.

Потому сейчас Украина разрабатывает план на случай, если не получит финансовую помощь от США. Среди мер – расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

Эти меры необходимы для того, чтобы гарантировать МВФ, что страна может обслуживать свои долги, если союзники не окажут помощь

Этот план будет представлен МВФ для дальнейшего кредитования на следующей неделе. Ожидается, что сотрудники МВФ приедут с трехдневным визитом в Киев 12 февраля.

Визит состоится в преддверии пересмотра кредитной программы МВФ, который начнется в феврале и разблокирует транш помощи в размере 900 миллионов долларов.

"В то же время Минфин и НБУ считают, что совет директоров МВФ может не одобрить последующую выдачу кредита без бюджетного плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы", - сообщил украинский чиновник.

Ключевым источником для замены средств от США Киев рассматривает расширение внутренних государственных заимствований. Правительство считает, что высоколиквидные украинские банки будут продолжать вкладывать средства, которые они получают от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.

Это может принести как минимум 5 миллиардов долларов дохода в этом году. В то же время правительство также могло бы повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.

В МВФ призвали срочно предоставить финансирование Украине

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет самостоятельно справляться без западного финансирования только "несколько месяцев". Киеву срочно необходимы десятки миллиардов долларов, а задержки с предоставлением дополнительного финансирования от партнеров чреваты последствиями для украинской экономики.

В прошлом году украинские власти приняли определенные меры по экономии бюджетных средств и установили ограничения на расходы, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Эти мероприятия позволяют Украине пройти первый квартал без необходимых поступлений международных партнеров.

Для того чтобы привлекать частный капитал к финансированию социальных и гуманитарных расходов, Минфин будет активно размещать военные облигации.

Что будет, если Украина не получит финансовую помощь

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев недавно рассказал, что власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров все же поступит. Но на случай противоположного сценария теоретически есть два решения: худшее и худшее .

Потенциальным плохим решением является секвестр, то есть сокращение расходов бюджета, а еще хуже – бюджетная эмиссия.

"Это хуже всего, что может быть, ведь эмиссия является налогом на бедных и подрывает макроэкономическую стабильность", - отметил нардеп.

Также в Кабинете Министров могут рассмотреть вариант дополнительного налогообложения.

Что касается США, то там 8 февраля Сенат проголосовал за начало работы над пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Было принято процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи.

Источник фото: ua.depositphotos.com