Протянет "пару месяцев": в МВФ призвали срочно предоставить финансирование Украине

Украина сможет самостоятельно справляться без западного финансирования только "несколько месяцев". Киеву срочно необходимы десятки миллиардов долларов, а задержки с предоставлением дополнительного финансирования от партнеров угрожают восстановлению украинской экономики.

Об этом заявила Financial Times глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она призвала Запад "как можно скорее" выделить десятки миллиардов долларов, поскольку задержки с финансированием поставят под угрозу восстановление экономики Украины.

Георгиева похвалила украинские власти за то, как они «оживили экономику», обуздали инфляцию и укрепили налоговую базу.

Однако, по мнению главы МВФ, дальнейшие задержки с финансированием от западных партнеров могут заставить Киев вернуться к "дестабилизирующей политике", например печатанию денег.

"Важно не продолжать этот период, потому что тогда это будет оказывать большее давление на Украину... именно в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики", - подчеркнула глава МВФ.

При этом Георгиева отметила, что "сохраняет оптимизм", что Киев в конце концов получит необходимые средства.

Как пишет издание, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника, Украина «обладает некоторой гибкостью» и «вероятно сможет пережить январь и февраль» благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка, который должен направить в следующем месяце 2 миллиарда долларов, а также ссудам у отечественных банков.

НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине

Украина получила заверения от стран Запада по финансовой поддержке в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее нужно учитывать, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Что касается рисков в следующем году, то много внимания к гарантиям получения международной помощи", - сказал он, напомнив, что частично реализовался риск ритмичности поступления внешнего финансирования.

"Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением по Украине второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время, по его словам, "правда, также и в том, что неопределенность растет, с ней растут и риски, которые нужно учесть в дальнейшей работе".

Начало 2024 может быть сложным

Первый квартал 2024 года может оказаться достаточно сложным, если финансирование от международных партнеров еще не поступит.

Многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

В Европейском Союзе несколько месяцев обсуждалось финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024-2027 годы. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.

Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий выделение 110 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Предполагается, что Сенат проголосует за помощь на этой неделе.