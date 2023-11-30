Помощь на 50 млрд евро: в ЕС заявляют, что все члены блока поддерживают выделение средств Украине

Ни одна страна ЕС не отрицает предложение Европейской комиссии по поддержке Украины на 50 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан, передает Sky News.

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Как пишет СМИ, еврочиновник обсудил эти планы во время брифинга.

В настоящее время правительства стран Европейского Союза торгуются касательно пересмотра долгосрочного бюджета. Это происходит после того, как Еврокомиссия предложила членам блока выделить дополнительные средства в общий бюджет, большинство из которых – для Украины.

"Центральное – это поддержка Украины. Это никто не отрицает, даже по масштабу", – высказался Хан.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такая помощь должна обеспечить ожидаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единогласия среди союзников. Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения касательно новой финансовой поддержке Киева.

В свою очередь еврокомиссар Йоханнес Ган говорил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета ЕС. По его словам, у Еврокомиссии есть обходные пути для утверждения бюджета.