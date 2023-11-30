Допомога на 50 млрд євро: у ЄС заявляють, що всі члени блоку підтримують виділення коштів Україні

Жодна країна ЄС не заперечує пропозицію Європейської комісії щодо підтримки України на 50 млрд євро. Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган, передає Sky News.

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Як пише ЗМІ, єврочиновник обговорив ці плани під час брифінгу.

Наразі уряди країн Європейського Союзу торгуються щодо перегляду довгострокового бюджету. Це відбувається після того, як Єврокомісія запропонувала членам блоку виділити додаткові кошти до спільного бюджету, більшість з яких – для України.

"Центральне – це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за масштабом", – висловився Ган.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується у грудні й вимагає одностайності серед союзників. Але Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Своєю чергою єврокомісар Йоганнес Ган говорив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету ЄС. За його словами, Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження бюджету.