Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС, де обговорюватимуть допомогу Україні

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому планують обговорити подальшу фінансову допомогу Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на зустрічі дипломатів минулого тижня Угорщина заявила, що хоче провести «стратегічне обговорення» щодо фінансової підтримки блоком України та того, як російські санкції вплинули на країни ЄС, перш ніж вона взагалі почне говорити про надання додаткової фінансової допомоги чи зобов’язань у сфері безпеки.

Також Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу і проміжний перегляд бюджету ЄС.

"Конфронтаційний тон Орбана свідчить про те, що його більше не бентежать погрози затримати кошти з фонду ЄС для Угорщини. Президент Європейської Ради Шарль Мішель 27 листопада відвідає Будапешт, щоб зустрітися з Орбаном, але чиновники ЄС готуються до найгіршого", - пише видання.

Орбан вимагає переглянути політику ЄС щодо України

Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Орбан також обурений тим, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, майже припинили фінансування через тупикову ситуацію у Конгресі.

Також Угорщина блокує 12 пакет санкцій проти Росії за ведення війни, який передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Якщо Будапешт скористається своїм правом вето, кожен з урядів ЄС створить власний пакет допомоги Києву.

Нагадаємо, фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.